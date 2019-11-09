فاطمة الفلاحي - عودي ممنوع المرور

2019/11/09 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_الفلاحي 5.أضيع في طرقات المدينةبحثًا عن عينيكوعن أتراب الطفولةلا أزقة الصبا هي ولا حدائقهامنازلها صدأت، وغبارٌ علاهابكتلٍ أسمنتية سوّرت شوارعها قاسيةً كمرافئ الغربةتقول لي الشوارععودي سيدتي مِن حيثُ جئتِ اليوم وغدًا حظر تجوالوكل يوم ممنوع المرور____________من المجموعة الشعرية "رسائل شوق حبيسة منفى"......

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