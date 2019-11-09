حاكم كريم عطية - خبراء في القمع الدموي فاشلين في بناء الدولة

2019/11/09 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاكم_كريم_عطية منذ أحتلال أمريكا للعراق وأسقاط النظام الدكتاتوري شرعت قوى الأسلام السياسي ببناء مجاميع مسلحة رغم صدور قانون حل هذه المجاميع ودمجها بالقوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع والداخلية بالتالي ورثنا مصطلح جديد في العلوم العسكرية وهو ضابط دمج يتوزع على دوائر الدولة الأمنية ومؤسساتها مهمته الوحيدة هي تشخيص الناشطين المدنيين ومعارضي الوجود الأيراني ومنتقدي الأحزاب والرموز الدينية والأشراف على تنفيذ الطل......

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