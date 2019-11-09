عبد المهدي يصدر بيانا يرد فيه على خطبة المرجعية

2019/11/09 | 13:41

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

خصصت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، السبت (09 تشرين الثاني 2019)، بريدا الكترونيا لاستقبال الحالات الخاصة بانتهاك حقوق الانسان في تظاهرات العراق.

وذكرت المنظمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من أجل تقوية

بغداد اليوم- خاص

أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، السبت (09 تشرين الثاني 2019)، أن نواب الكتل الكردية، سيحضرون جلسة البرلمان العراقي لهذا اليوم.

وقال آلي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "نواب الكتل الكردية سيحضرون جلسة ا

بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، وعضو مجلس النواب الحالي، محمد شياع السوداني، السبت (09 تشرين الثاني 2019)، عن بيع للمناصب في عملية توزيع الدرجات الوظيفية الخاصة، فيما طالب اللجنة الخاصة بتسمية هذه المناصب، تزويده

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