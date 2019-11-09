2019/11/09 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: الاحزاب قدمت تضحيات ‏كبرى لكنها سقطت في ممارسات خاطئة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: الاحزاب قدمت تضحيات ‏كبرى لكنها سقطت في ممارسات خاطئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).