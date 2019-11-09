2019/11/09 | 13:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/ بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: السلطة مرغمة على حجب الانترنت عندما يستخدم للترويج للعنف والتآمر على الوطن) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: السلطة مرغمة على حجب الانترنت عندما يستخدم للترويج للعنف والتآمر على الوطن) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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