2019/11/09 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: السلطة مرغمة على حجب الانترنت عندما يستخدم للترويج للعنف ‏والتآمر على الوطن) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: السلطة مرغمة على حجب الانترنت عندما يستخدم للترويج للعنف ‏والتآمر على الوطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).