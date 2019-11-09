الداخلية: القبض على عصابة بحوزتها مواد مخدرة شرقي بغداد

2019/11/09 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، القبض على عصابة بحوزتها موادا مخدرة شرقي بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد خالد المحنا في بيان، إن مفارز مديرية مكافحة المخدرات ألقت القبض شرقي بغداد، على عصابة بحوزتها ثلاثة كيلوغرامات من مادة الكريستال وخمسة آلاف حبة مخدرة.

وأوضح المحنا أن إلقاء القبض على افراد العصابة جاء بعد مصادمات معهم.

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