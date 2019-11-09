2019/11/09 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي عن قطع الانترنت: سنبقي هذه الإجراءات محدودة ومؤقتة لأدنى حد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي عن قطع الانترنت: سنبقي هذه الإجراءات محدودة ومؤقتة لأدنى حد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).