عبد المهدي يصدر بيانا بشأن خطبة المرجعية الدينية ليوم امس

2019/11/09 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، بيانا بشأن خطبة المرجعية الدينية ليوم امس، وفيما اكد انه سيواصل التحقيق بقضايا الشهداء والجرحى بالتظاهرات ومحاكمة المتورطين جنائيا، اشار الى انه سيجري تعديلا وزاريا مهما استجابة لمطالب المتظاهرين.

يتبع..

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