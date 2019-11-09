بعد أن أغلق المُتظاهرون مدخله.. ميناء (أم قصر) يعود للعمل مُجدّداً

2019/11/09 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق قال مسؤولٌ محلي في ميناء #أم_قصر العراقي على #الخليج_العربي، اليوم السبت، إن الميناء استأنف العمل مُجدّداً بعد نحو /10/ أيامٍ من توقّفه عقب إغلاق المتظاهرين مدخله، بحسب […]

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