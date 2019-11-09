“يونامي” تطلق حساب بريد إلكتروني مخصص للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق

2019/11/09 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداطلقت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي”، اليوم السبت، حساب بريد إلكتروني في للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت البعثة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، انه ” من أجل تقوية وتوسيع نطاق جهودها لتقصي الحقائق حول انتهاكات وخروقات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالاحتجاجات الحالية، قامت يونامي (بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق) بإنشاء حساب البريد الإلكتروني التالي المخصص لهذا الغرض: [email protected]

ونقل البيان عن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت قولها “أشجع كل من لديه معلومات ذات صلة – سواء أكانت شهادات شهود أو ضحايا أو صور أو مقاطع فيديو – على إرسالها لنا على هذا الحساب.



ونحن مستمرون في مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان وحالات الاختطاف والتهديدات والترهيب وتوثيقها في جميع أنحاء البلاد وطرحها على السلطات المعنية”.

وطبقا للبيان، فانه ” سيتم التعامل مع كافة المعلومات التي تصل إلى هذا الحساب الإلكتروني بسرية مطلقة.

وقد أصدرت يونامي خلال الأسبوعين الماضيين تقريرين خاصين يبينان الانتهاكات والخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان في سياق المظاهرات ويحددان توصيات للحكومة من أجل حماية حقوق المتظاهرين السلميين الذين يسعون للتغيير.

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