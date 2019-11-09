أمير الكويت يبعث رسالة للرئيس الإيراني

2019/11/09 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية للرئيس الإيراني حسن روحاني، أعرب فيها عن تعازيه بضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.

وعبر أمير الكويت في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس روحاني ولأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب ضواحي مدينة ميانة شمالي غرب البلاد وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، سائلا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية آملا "أن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق إيران من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية".

كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقية تعزية مماثلة إلى الرئيس روحاني ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا الزلزال، كما بعث الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي برقية تعزية مماثلة.

يذكر أن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب بلدة ترك التابعة لمدينة ميانة بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران فجر الجمعة ما أدى إلى مصرع 6 أشخاص وإصابة العشرات وإلحاق أضرار مادية وتخريب وحدات سكنية بصورة جزئية في 6 مدن والكثير من قرى المنطقة.

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