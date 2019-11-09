رئيس الوزراء: قطعنا الانترنيت لاستخدامه بالتآمر على الوطن وترويج العنف والكراهية

2019/11/09 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، السبت (09 تشرين الثاني 2019)، أن الحكومة اقدمت على قطع الانترنيت، بسبب استخدامه لغرض التآمر على الوطن، وترويج العنف والكراهية.

وقال عبد المهدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "جماهير شعبنا استمعت، يوم الجمعة المصادف 8/11/2019 الى خطاب المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف، وقد جاء الخطاب تأكيداً لخطبة الجمعة الماضية في التشديد على حق المتظاهرين السلميين بالتعبير عن رايهم بكل حرية واطمئنان، وفي عزل العناصر المخربة والجهات الداخلية والخارجية التي تريد حرف مسيرة التظاهرات".

وأضاف :"في اهمية استثمار هذه الفرصة الثمينة لاجراء اصلاحات جذرية لمكافحة الفساد، واخرى وزارية وخدمية واقتصادية وأمنية وانتخابية ودستورية تصحح مسارات عمل الدولة، لتضعها في السياقات الطبيعية كدولة خادمة وراعية وحامية لمصالح الشعب وليس لمصالح الحاكمين او الاحزاب والقوى السياسية الماسكة بالسلطة.



لقد تظاهر شعبنا من مدنيين وعسكريين ترحيباً بالخطبة المباركة خصوصاً ما عبرت عنه بالفرصة الثمينة التي يجب عدم تضييعها.



فالمظاهرات لم تحصل في ساحة التحرير او ساحات التظاهر الاخرى فقط، بل حصلت ايضاً واساساً في كل بيت واسرة، وفي نفس وعقل كل عراقي، وستعتبر دائماً نقطة تحول كبرى وواعية في كفاح شعبنا في مسيرته الظافرة".

وتابع البيان :"لقد شهد شعبنا حركات كثيرة قادها ثوار عظماء، مدنيين وعسكريين، لكنها المرة الاولى التي يقود فيها شباب بعمر الزهور حركة تهز البلاد من اقصاها الى اقصاها، وتهز كامل سلوكياتنا واعماق ممارساتنا، لتقودنا الى مراجعة كاملة شاملة للاوضاع العامة في بلدنا وفي مساراته الانية والمستقبلية".

واردف أن "هذه الحركة بدأت منتصرة ولن تنتهي لانها ستبقى منتصرة بما حققته بسرعة قياسية من تدافعات ستقود الى اصلاحات كبرى في عراقنا"، لافتا إلى أنها "ليست انقلاباً من فوق يحمل مصالح خاصة بل هي موجة عارمة من اعماق وعي شعبنا ومن حركته الشبابية الصاعدة بكل ما تحمله من امال ومصالح".

واشار عبدالمهدي إلى أن "جميع المحاولات للالتفاف على هذه الحركة او حرف طريقها او دفعها في طريق العنف والتخريب قد ذهبت سدى رغم كل التضحيات العزيزة التي قدمت في هذا الطريق، ورغم كل الشهداء والدماء التي سالت من المتظاهرين والقوات الأمنية.



اذ انتصر شعبنا في النهاية بتلاحم شبابه وقواته وبرعاية المرجعية الدينية العليا والمخلصين في البلاد لتحقيق الاهداف النبيلة التي انطلقت هذه الحركة لتحقيقها".

يتبع..

بغداد اليوم _ بغداد

تعهد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم السبت، 9 تشرين الثاني 2019، باجراء تعديلاً وزارياً "مهماً" استجابة للمطالبات الشعبية.

وذكر عبد المهدي إن "هناك مطالبات شعبية بتغييرات وزارية شاملة او جزئية للخروج

بغداد اليوم- بغداد

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بغداد اليوم- بغداد

اصدر رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، السبت (09 تشرين الثاني 2019)، بيانا رد في على ما جاء بـ"خطبة"، المرجعية الدينية العليا في النجف ، يوم أمس.

وتنوه (بغداد اليوم)، إلى أنها تنشر النص

بغداد اليوم- بغداد

خصصت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، السبت (09 تشرين الثاني 2019)، بريدا الكترونيا لاستقبال الحالات الخاصة بانتهاك حقوق الانسان في تظاهرات العراق.

وذكرت المنظمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من أجل تقوية

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