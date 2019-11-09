ريبورتاج: شهر أكتوبر الأسوأ بالنسبة لحرية الصحافة في العراق منذ العام 2003

2019/11/09 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلى نسبة اعتداءات فيما يخص حرية الصحافة في العراق ليصبح الأسوأ منذ عام 2003. حيث تم إغلاق 17 مؤسسة إعلامية وتعرض 88 صحافيا لاعتداءات مختلفة تنوعت بين تهديدات بالتصفية، والاعتقالات من دون أوامر قضائية، وإصابات بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، والضرب والمنع من التغطية الإعلامية.

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