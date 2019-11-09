نيجيرفان بارزاني: نأمل أن تكون ذكرى المولد النبوي الشريف دافعاً لإعلاء رسالة السلام

2019/11/09 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، تهنئة إلى المسلمين في العراق والعالم بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وعبر بارزاني في تهنئته عن أمله بأن تكون هذه الذكرى المباركة مبعث خير وسعادة لكل شعوب المنطقة والعالم، وأن تصبح دافعاً أكبر لجميع الأطراف لإعلاء رسالة السلام، وتمهيد أرضية الصداقة والتسامح والتعايش بين الشعوب وبين كافة المكونات القومية والدينية.

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