الامن العراقي يستعيد ثلاثة جسور من المحتجين في بغداد .. 30 مصابا بحالات اختناق في الخلاني

2019/11/09 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : كشف مصدر أمني عراقي السبت التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 عن إصابة 30 شخصا بالاختناق جراء إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين وسط العاصمة بغداد.المرصد العراقي لحقوق الإنسان: عشرات حالات الإختناق بسبب الغاز المسيل للدموع اثناء محاولة إقتحام ساحة الخلاني.المرصد العراقي لحقوق الانسان قال في بيان: “الموقف الأمني في […]

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