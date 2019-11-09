2019/11/09 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : بغداد، 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 – من أجل تقوية وتوسيع نطاق جهودها لتقصي الحقائق حول انتهاكات وخروقات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالاحتجاجات الحالية، قامت يونامي (بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق) بإنشاء حساب البريدالإلكتروني التالي المخصص لهذا الغرض: humanrightsiraq@un.org وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت: “أشجع كل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد دعوات طرد بلاسخارت ازاء سكوتها عن الجرائم الانسانية و حظر الاتصال : بيان عن بريد الكتروني انساني) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد دعوات طرد بلاسخارت ازاء سكوتها عن الجرائم الانسانية و حظر الاتصال : بيان عن بريد الكتروني انساني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).