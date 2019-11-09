العراق.. استئناف العمليات في ميناء أم قصر

2019/11/09 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مسؤول في ميناء أم قصر غربي البصرة السبت باستئناف العمليات في الميناء الذي أغلق محتجون مدخله قبل نحو 10 أيام، وكان يعاد فتحه من حين لآخر.

وقال المسؤول إن السفن بدأت تفريغ البضائع في الميناء.

ويستقبل أم قصر جزءا كبيرا من واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر التي تغذي البلد الذي يعتمد إلى حد كبير على الأغذية المستوردة.



وتخرج صادرات النفط العراقي في معظمها من منصات بحرية قريبة لم تتأثر بالاحتجاجات.

ولقي حوالى 300 شخصا حتفهم في احتجاجات ضد الحكومة انطلقت منذ بداية أكتوبر وتركزت معظم المظاهرات في المدن الجنوبية التي تسكنها أغلبية شيعية وتوجد بها أيضا أكبر مناطق إنتاج النفط.

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