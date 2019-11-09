عشرات الإصابات بقنابل الغاز وسط بغداد

2019/11/09 | 14:37

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مراسل الحرة

أطلقت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين عند جسري الأحرار والسنك في العاصمة بغداد السبت، ما أسفر عن إصابة 30 شخصا باختناقات.

وحدثت عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب على الجسرين قبل أن تهدأ الأمور وتتوقف المصادمات، ثم تواجدت قوات الأمن عند جسر السنك وانتشرت بالقرب من جسر الأحرار.

وأفاد مصدر أمني في جسر الجمهورية بتمركز المتظاهرين عند الخط الأول بالجسر وأسفله.

وكانت الاشتباكات قد تجددت الجمعة بين قوات الأمن والمحتجين المناهضين للحكومة في بغداد.

ويشهد العراق احتجاجات على الفساد والبطالة وسوء إدارة النظام السياسي للبلاد منذ الأول من أكتوبر وقد أسفرت عن مصرع حوالي 300 شخص حتى الآن.

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