عبد المهدي للمرجعية الدينية: سنطلق حزمة اصلاح جديدة وسنلاحق تضخم ثروات المسؤولين{موسع}

2019/11/09 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بياناً بشأت خطاب المرجعية الدينية الأخير الذي طالبته بحماية المتظاهرين وتقديم سقف زمني للإصلاح.

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