وعودٌ حكوميّة بتعديلات الرواتب.. تخفيضٌ لكبار المسؤولين وإنصاف الشرائح الدنيا

2019/11/09 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق وَعَد رئيس الوزراء العراقي #عادل_عبد_المهدي، بحزمٍ جديدة من الإصلاحات تتضمن تخفيض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف، فضلاً عن تعديلات في سلم الرواتب لإنصاف الشرائح الدنيا.وأكّد بيانٌ […]

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