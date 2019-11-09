2019/11/09 | 14:42

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لجان مختصة من متظاهري ذي قار ترفع يافطات الاغلاق عن الدوائر الحكو

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لجان مختصة من متظاهري ذي قار ترفع يافطات الاغلاق عن الدوائر الحكومية في سوق الشيوخ

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