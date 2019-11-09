إعادة فتح ميناء أم قصر

2019/11/09 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مسؤول في ميناء أم قصر العراقي المطل على الخليج العربي، السبت، استئناف العمليات في الميناء، الذي توقف عن العمل لعدة أيام بعدما أغلق محتجون مدخله.

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