فلاح أمين الرهيمي - الاغتراب

2019/11/09 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي تعني اغتصاب حقوق الإنسان الطبيعية والمكتسبة وحرمانه من التصرف بها برغبته وقناعته في حياته كما نشاهدها ونلمسها الآن ...الأرض وما في ظاهرها وباطنها منذ وجودها ونشوء ووجود الإنسان عليها هي مشاعة له يستغلها ويستفاد في حياته من ثمرها وثروتها وحينما تغتصب هذه الحقوق من الإنسان ويصبح غريب وبعيد ومحروم منها يعني الاغتراب ...الدستور منح المواطن حق التظاهر وحرية التعبير والفكر والرأي وحينما يمتنع ويحرم من......

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