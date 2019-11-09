مساعدات وتبرعات، لماذا يتواجد الايزيديين في ساحة التحرير؟

2019/11/09 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ تحسين شيخ كالو شاركت مجموعة من الطلبة والناشطين والمثقفين الايزيديين في مظاهرات ساحة التحرير في وسط العاصمة العراقية بغداد، مقدمين للمتظاهرين مجموعة من المساعدات الطبية وتبرعات باسم أبناء الديانة الايزيدية ومؤكدين دعمهم لمسعى المتظاهرين في إيجاد وطن جديد يحتويهم جميعا.لهيب حسن خيرو رئيس المنظمة الايزيدية لدعم الطلبة والشباب وكأحد المشاركين …

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