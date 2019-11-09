سوزان امين - نريد وطن ام نريد حقوقنا العادلة ؟

2019/11/09 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سوزان_امين شهد الشهرين الاخيرين اعتصامات واسعة في بغداد وبقية المدن العراقية مطالبة باستقالة وحل الحكومة الطائفية وإحلال بديل آخر لايشارك فيه اي من الاحزاب الحالية التي تسلمت السلطة منذ عام 2003 وحتى اليوم .الجموع الشبابية الغاضبة خرجت للساحات في بغداد وبقية المحافظات الجنوبية مطالبة برحيل هذه الطبقة الحاكمة وحل البرلمان وهم يصرخون باعلى اصواتهم : نريد وطن !اي وطن تريدون؟ علم وتراب وحجارة واناشيد ث......

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