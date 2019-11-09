قتلى وجرحى في جسري السنك والشهداء وسط بغداد واستخدام مفرط للرصاص الحي والقنابل المسيل للدموع

2019/11/09 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق اكد مصدر من داخل المتظاهرين، السبت، مقتل واصابة عدد من المتظاهرين بعد استخدام القوات الامنية للقنابل الصوتية والمسيلة للدموع والرصاص الحي لتفريق التظاهرات على جسر السنك وساحة الخلاني المجاورة لساحة التحرير وسط بغداد.وقال المصدر إن قوات الأمن “استخدمت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المتواجدين على جسر السنك وساحة الخلاني”.واشار […]

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