2019/11/09 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب يُصوت على اضافة القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية على جدول اعماله وكالة خطوة برس.

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