محافظ بغداد يوجه مديري التربية الستة بتحويل المحاضرين بالمجان إلى عقود

2019/11/09 | 16:47

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بغداد اليوم - بغداد

وجه محافظ بغداد محمد جابر العطا، السبت (9 تشرين الثاني 2019)، مديري التربية الستة بالمح...





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