فلاح أمين الرهيمي - اقتراح

2019/11/09 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي بعد أن أفرزت قاعدة الحكم التي صاغها ونفذها مهندسها الحاكم المدني العام الأمريكي على العراق (بول بريمر) بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام/ 2003 الفشل وتراكم السلبيات بعد ستة عشر عاماً إلى انفجار غضب الشعب في انتفاضة تشرين الجماهيرية العارمة التي طالبت باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة وإلغاء الدستور وأدت إلى سقوط ثلاثمائة شهيد وأكثر من ثلاثة عشر ألف جريح خلال فترة عشرة أيام.بعد أن......

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