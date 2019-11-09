رشيد غويلب - مشتركات حركات الاحتجاج الجارية في العالم

2019/11/09 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب يشهد العديد من بلدان العالم حركات احتجاجية، قد تختلف في تفاصيلها الصغيرة، وفي التباين التاريخي والثقافي بين بلد وآخر، او قارة وأخرى، لكن قاسمها المشترك هو الترابط الواضح للعيان بين نضال الشعوب من اجل توفير حاجاتها الأساسية ومطالبها الاجتماعية وبين تغيير الأنظمة السياسية الحاضنة للقمع والاستبداد والسلطوية، والتبعية للمراكز الدولية والإقليمية المهيمنة والساعية لتأبيد سطوتها.لقد كان رفع أجور ......

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