وديع العبيدي - بصراحة.. لا غير//2

2019/11/09 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي (6)فلسفة الاعتزال..ثمة من أساء فهم الفقرة الأخيرة/(الموضوع السابق)، أو استدرجها لفهم سطحي.إذن..ما هي العزلة..الاعتزال..الاعتكاف..عدم التعاطي مع المحيط الاجتماعي..نعم..انه موقف ثوري صعب..لا يطيقه كثيرون.وفي التعريف النفسي: الانسان حيوان اجتماعي= الانسان كائن طفيلي.كل الديانات الشرقية تؤكد على مبدأ : الممارسة الجماعية للعبادات والطقوس.الاجتماعات الدورية المنظمة في ال......

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