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#وديع العبيدي - بصراحة.. لا غير//2


#وديع العبيدي - بصراحة.. لا غير//2
2019/11/09 | 17:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #وديع_العبيدي (6)فلسفة الاعتزال..ثمة من أساء فهم الفقرة الأخيرة/(الموضوع السابق)، أو استدرجها لفهم سطحي.إذن..

ما هي العزلة..

الاعتزال..

الاعتكاف..

عدم التعاطي مع المحيط الاجتماعي..

نعم..

انه موقف ثوري صعب..

لا يطيقه كثيرون.

وفي التعريف النفسي: الانسان حيوان اجتماعي= الانسان كائن طفيلي.كل الديانات الشرقية تؤكد على مبدأ : الممارسة الجماعية للعبادات والطقوس.

الاجتماعات الدورية المنظمة في ال......

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