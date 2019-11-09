2019/11/09 | 17:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #وديع_العبيدي (6)فلسفة الاعتزال..ثمة من أساء فهم الفقرة الأخيرة/(الموضوع السابق)، أو استدرجها لفهم سطحي.إذن..
ما هي العزلة..
الاعتزال..
الاعتكاف..
عدم التعاطي مع المحيط الاجتماعي..
نعم..
انه موقف ثوري صعب..
لا يطيقه كثيرون.
وفي التعريف النفسي: الانسان حيوان اجتماعي= الانسان كائن طفيلي.كل الديانات الشرقية تؤكد على مبدأ : الممارسة الجماعية للعبادات والطقوس.
الاجتماعات الدورية المنظمة في ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع العبيدي - بصراحة.. لا غير//2) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ما هي العزلة..
الاعتزال..
الاعتكاف..
عدم التعاطي مع المحيط الاجتماعي..
نعم..
انه موقف ثوري صعب..
لا يطيقه كثيرون.
وفي التعريف النفسي: الانسان حيوان اجتماعي= الانسان كائن طفيلي.كل الديانات الشرقية تؤكد على مبدأ : الممارسة الجماعية للعبادات والطقوس.
الاجتماعات الدورية المنظمة في ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع العبيدي - بصراحة.. لا غير//2) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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