2019/11/09 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة وكالة خطوة برس.

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