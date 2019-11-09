وزير النفط العراقي يعلن استقرار مستويات الإنتاج والتصدير رغم الاحتجاجات

2019/11/09 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، اليوم السبت، إن مستويات إنتاج وتصدير النفط الخام ما زالت مستقرة، وذلك رغم استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة على نطاق واسع.وذكر أن ”الجانب الاستخراجي في حالة صحية جيدة جدًا، ولدينا إمكانات إضافية، لكن العراق ملتزم بحصته بالإنتاج في (أوبك)“.

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