البرلمان يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون الغاء امتيازات المسؤولين

2019/11/09 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية..يتبع

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