البرلمان ينهي قراءة مقترح تعديل قانون انتخابات المحافظات والأقضية

2019/11/09 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنهى مجلس النواب قراءة مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية..يتبع

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