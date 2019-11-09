البرلمان ينهي مناقشة تعديل قانونين ويحيل النائب احمد الجبوري للجنة السلوك النيابي

2019/11/09 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر برلماني، السبت، بأن مجلس النواب انهى مناقشة تعديل قانونين، فيما احال النائب احمد الجبوري للجنة السلوك النيابي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مجلس النواب صوت باحالة النائب احمد الجبوري الى لجنة السلوك النيابي"، مشيراً الى أن "مجلس النواب صوت على اضافة القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية على جدول اعماله".

ولفت المصدر الى أن "مجلس النواب يُنهي قراءة مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية".

وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الـ12 برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 232 نائباً.





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