2019/11/09 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقه المالية النيابية تكشف بالارقام قيمة التخصيصات المالية للرئاسات الثلاث وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقه المالية النيابية تكشف بالارقام قيمة التخصيصات المالية للرئاسات الثلاث) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقه المالية النيابية تكشف بالارقام قيمة التخصيصات المالية للرئاسات الثلاث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).