بالوثيقة.. المالية النيابية تكشف بالأرقام قيمة التخصيصات المالية للرئاسات الثلاث بموازنة العام الحالي

2019/11/09 | 17:18

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بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع في مجلس ديالى، السبت 9 تشرين الثاني 2019، عن حقيقة هروب مدير آليات مجلس ديالى وزوجته الى جهة مجهولة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ‘ن "الانباء التي اوردتها مواقع اعلامية ومنصات التواص

بغداد اليوم- بغداد

أكدت هيأة الحشد الشعبي، السبت، أن 9/11/ 2019)، انها ملتزمة أشد الالتزام بكل ما يصدر من توجيهات عن المرجعية الدينية، وداعمة للمطالب الحقة التي خرج من أجلها أبناء شعبنا.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "بعيون ممل

بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس النواب، السبت 9 تشرين الثاني 2019، على احالة النائب احمد الجبوري الى لجنة السلوك النيابي.

وقال مراسلنا في البرلمان، إن مجلس النواب صوت باحالة النائب احمد الجبوري الى لجنة السلوك النيابي.

وكان مجلس النواب قد عقد،&

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