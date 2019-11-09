الحلبوسي يكشف عن مبادرة وطنية لمعالجة المشاكل وفق جدول زمني

2019/11/09 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن مبادرة وطنية لمعالجة المشاكل.

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