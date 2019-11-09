2019/11/09 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن امر قوة الصدمة في محافظة البصرة العميد علي مشاري، السبت، تعرض القوات الامنية بالمحافظة الى اطلاق رصاص حي من قبل من وصفهم بالمندسين في التظاهرات التي تشهدها المحافظة النفطية.وقال العميد مشاري في حديث لتلفزيون العهد، إن "مندسين في تظاهرات المحافظة اطلقوا رصاص حي على القوات الامنية، فيما هناك مندسون اخرون يحملون مقصات حديدية استعدادا لنهب المحلات التجارية".بحسب قوله.وبين ان "قوات الصدمة قدمت تعهدات الى الجهات العليا بعدم حمل السلاح او فتح النار امام المتظاهرين، "مشيرا الى ان "مهاجمة المندسين للقوات الامن والمتظاهرين السلميين بالرصاص الحي والعبوات الناسفة ادت الى سقوط 230 مصابا".وبين "تحدثنا مع بعض المشاركين بالتظاهرات لغرض امتصاص الغضب، لكنهم تحدثوا انهم يريدون حرق مبنى الحكومة المحلية او قتل القوات الامنية".

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