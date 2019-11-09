النقابات وسط التحرير.. فعاليات ترسم حلم وطن

2019/11/09 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / محمد اسماعيل

تصوير / علي الغرباوي

توجهت عصراً، من مبنى الجريدة الى ساحة التحرير، ملتحقاً بموكب نقابة الفنانين الذي يقوده النقيب د.



جبار جودي العبودي، وقد استضاءت بوابة النقابة بشموع نورت الغروب في شارع الرشيد.

ضم الموكب كلاً من الفنانين أسعد مشاي وأنس عبد الصمد وماجد درندش وحسن هادي ونور حميد وعلي دشر وفريد المياحي وعلي السوداني، متوجهين الى حديقة الامة، بقيادة د.



العبودي، بهدف لقاء رئيس الجمعيات الفلاحية الشيخ حيدر العبادي ورئيس اتحاد نقابات العمال ستار دنبوس ونائب نقيب الصحفيين جبار طراد الشمري وأمين عام النقابة حسن العبودي.

في الطريق الى "الامة" قال نقيب الفنانين: "سجلت مجاميع الفنانين "انشودة وطن" كلمات رائد الاسدي والحان محمد هادي..



انتاج نقابة الفنانين".

رئيس جمعيات الفلاحين الشيخ العبادي، قال: "الفلاحون جزء من الحراك الشعبي" وأكد رئيس اتحاد العمال ستار دنبوس: "عودة دواليب وعتلات المعامل الى الدوران، والارتقاء بالصناعة الوطنية، أهم مطالب العمال" فيما تابع نائب نقيب الصحفيين جبار الشمري: "نظمت النقابة حملة تبرع بالدم..



في بغداد والمحافظات، و هناك تواصل مستمر مع الصحفيين في ساحة التحرير" وبين أمين عام النقابة حسن العبودي: "شكلنا غرف عمليات في المحافظات، وغرفة مركزية في مقر النقابة، وأسهمنا في إطلاق الصحفيين المحتجزين..



جميعاً".

ونحن عائدون الى مبنى نقابة الفنانين، في نهاية الجولة، نوه الفنان أسعد مشاي، بأنه قدَّم مسرحيات "جبل أحد" و"على ضفاف دجلة" و"جسر الجمهورية صديقي" عن قصيدة للزميل جليل صبيح، وأبدى الفنان أنس عبد الصمد، امتثال الفنانين لما توجه به وزارة الثقافة ونقابة الفنانين، بينما الفنان حسن هادي، القادم من السويد الى العراق منذ تموز، يجري تمارينه على مسرحية "انسوا هاملت" تأليف د.



جواد الاسدي وإخراج د.



مناضل داود.

وعد الفنان ماجد درندش، مهرجان نقابة الفنانين المسرحي، الذي قدمت عروضه يوم الاحد الماضي، عند بوابة مبنى النقابة، انموذجاً تطبيقياً للمسرح الاحتجاجي، وأشار الفنان فريد المياحي، الى ان النقابة تواصل تقديم الاوبريتات بين المتظاهرين، وتسجيلها على المسرح الوطني.

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