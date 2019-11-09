محافظ بغداد يوجه مدراء التربية البدء بتحويل المحاضرين المجانيين إلى عقود

2019/11/09 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدادالغد برس:

وجه محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم السبت، مدراء التربية الستة في العاصمة بالبدء باستقبال معاملات المحاضرين بالمجان لتحويلهم الى عقود والمباشرة بمدارسهم.

وقال المحافظ في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "هذه الإجراءات سبقها تنسيق ومخاطبة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، واستحصال موافقة رسمية بحسب الكتاب المرقم 37172 وإدراج التخصيصات اللازمة لهم ضمن موازنة عام 2020".

وأضاف المحافظ أن "تحويل المحاضرين إلى متعاقدين يأتي كخطوة لإنصافهم، وتثمين لجهودهم التطوعية والسنوات التي قدموها في خدمة المسيرة التربوية والتعليمية".

وبين المحافظ ان "جميع المحاضرين بالمجان مشمولون بالعقود سواء المنقطعين او المستلمين وغير المستلمين للمنحة".

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