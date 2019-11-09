English | كوردى

عاجل | مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية


عاجل | مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية
2019/11/09 | 17:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل | مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).

كامل التفاصيل في: قناة التغيير ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا