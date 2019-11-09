2019/11/09 | 17:47

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عاجل | مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية

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