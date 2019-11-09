البرلمان يؤكد على إسراع في ارسال الموزانة العامة الاتحادية

2019/11/09 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، اليوم السبت، أمانة المجلس بمخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للإسراع في إرسال الموازنة العامة الاتحادية.

وذكر مصادر نيابي لـ "الغد برس" إن " رئيس البرلمان وجه الأمانة العامة للمجلس بمخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتأكيد على إسراع في ارسال الموازنة العامة الاتحادية".

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