الحلبوسي يعلن التحرك لاطلاق مبادرة وطنية تجمع الرئاسات ومراجع الدين لمناقشة المطالب الشعبية

2019/11/09 | 17:49

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت (9 تشرين الثاني 2019)، التحرك لاطلاق مبادرة وطنية تجمع الرئاسات ومراجع الدين لمناقشة المطالب الشعبية.

وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان التي عقدت اليوم، إن "المجلس سيطلق مبادرة وطنية تجمع السلطات الثلاث والأكاديميين والمراجع الدينية والطيف الاجتماعي لمعالجة المشاكل ووضع المطالبات الشعبية بالحقوق والواجبات اللازمة على السلطات تنفيذها وإشراك الامم المتحدة وفق جدول زمني وبعمل جدي"

وكان مجلس النواب قد عقد، في وقت سابق من يوم السبت، جلسته برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وبحضور 232 نائبا..

بغداد اليوم- بغداد

شددت رئاسة مجلس النواب، السبت 9-11-2019، على رفضها استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، مؤكدة بالوقت ذاته على ضرورة حماية المتظاهرين السلميين.

ووجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال الجلسة المنعقدة حالياً، "الامانة العا

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع في مجلس ديالى، السبت 9 تشرين الثاني 2019، عن حقيقة هروب مدير آليات مجلس ديالى وزوجته الى جهة مجهولة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ‘ن "الانباء التي اوردتها مواقع اعلامية ومنصات التواص

بغداد اليوم - بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم) الاخبارية، السبت 9-11- 2019، وثيقة تكشف بالأرقام قيمة التخصيصات المالية للرئاسات الثلاث بموازنة 2019.

وقال عضو اللجنة المالية النائب ماجد الوائلي، ان "نسبة الرئاسات الثلاث اقل من 3 با

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