الحلبوسي يقود حراكًا سياسيًا واجتماعيًا ويضم مراجع الدين والأمم المتحدة لتلبية المطالب الشعبية

2019/11/09 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، التحرك لإطلاق مبادرة وطنية تجمع الرئاسات ومراجع الدين لمناقشة المطالب الشعبية.وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان التي عقدت اليوم، إن “المجلس سيطلق مبادرة وطنية تجمع السلطات الثلاث والأكاديميين والمراجع الدينية والطيف الاجتماعي لمعالجة المشاكل ووضع المطالبات الشعبية بالحقوق والواجبات اللازمة على السلطات تنفيذها وإشراك الامم المتحدة […]

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