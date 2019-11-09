2019/11/09 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي نرفض رفضاً قاطعاً إستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/09 | 18:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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