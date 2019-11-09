قنابل المسيل للدموع تحرق عمارة في ساحة الخلاني

2019/11/09 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تحاول فرق الدفاع المدني، إخماد حريق شب وسط إحدى المباني {عمارة} في ساحة الخلاني في بغداد.

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