إندلاع حريق كبير في جبل لبنان

2019/11/09 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أندلع حريق كبير في بلدة الدبية في جبل لبنان، السبت، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها لإخماده.

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