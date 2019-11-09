سعيد الوجاني - ما يجهله المدافعون عن سجناء الريف -- Ce qui ignore les défenseurs des prisonniers du Rif

2019/11/09 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني يلاحظ انه اثناء الوقفة التي تم تنظيمها من قبل المدافعين عن مسجوني حراك الريف الانفصالي ، امام المندوبية العامة لإدارة السجون ، حمّل الجميع ، محامون ، حقوقيون ، عائلات ، وعلى رأسهم والد ناصر الزفزافي ، مسؤولية ما حصل ويحصل للمسجونين ، الى المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون ، كسجان اول بالمملكة .لكن هل حقاً ان المسؤول عن خروقات حقوق الانسان التي كان ضحيتها الحركيون ، سواء لمّا كانوا......

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